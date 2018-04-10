День рождения отмечает влиятельный свердловский полковник

19:12 | 11.04.2018

Сегодня, 11 апреля, день рождения Юрия Алексеевича Демина, полковника и начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Руководство и весь личный состав полиции поздравляют его с этим радостным событием. Одному из самых известных сотрудников правоохранительных органов на Урале исполнилось 57 лет.



Службу настоящего полковника, охраняющего правопорядок на дорогах Свердловской области, по достоинству оценивают автомобилисты региона, а способность находить конструктивные пути решения самых серьезных задач и принципиальная позиция всегда вызывали уважение не только среди рядовых водителей, но и во властных структурах.



Редакция издания «Вечерние ведомости» присоединяется к поздравлениям в адрес Юрия Алексеевича и от всей души желает успехов, крепкого здоровья, твердости духа, терпения, достижения любых высот и служебного долголетия! Уверены, что Ваш профессиональный опыт и большой личностный потенциал и впредь будут способствовать эффективному воплощению в жизнь самых разных инициатив.