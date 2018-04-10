В Екатеринбурге осудили группу автоворов

19:09 | 11.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге по материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области была осуждена группа автоворов, ущерб от криминальной деятельности которых составил порядка 19 млн рублей.



По данным пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, преступления совершались несколькими способами и разным составом исполнителей. Чаще всего кражи происходили возле крупных торговых центров — в то время, когда владельцы транспортных средств отправлялись за покупками. Для осуществления своих замыслов злоумышленники использовали электронные гаджеты, с помощью которых они отпирали дверные замки и запускали двигатель автомобиля. На похищенных автомобилях изменялись идентификационные номера, после чего товар реализовывался третьим лицам.



«Приговором суда участники группы признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначили наказания в виде лишения свободы в зависимости от роли каждого. Трое из участников группы автоворов получили восемь лет строгого режима, еще один проведет ближайшие четыре года в колонии общего режима, а последний — пять лет в колонии общего режима. В момент оглашения приговора обвиняемые вели себя спокойно, не буянили, а наоборот, улыбались и делали вид, что это не их покарала Фемида», — уточнил полковник Горелых.



Отметим, что похищенное оперуполномоченные уголовного розыска вернули законным владельцам. Приговор в законную силу вступит через 10 дней, если не будет обжалован.



Фото: miasskiy.ru