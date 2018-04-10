Новости дня
18:36 | 11.04.2018
Жители некоторых территорий Октябрьского района Екатеринбурга несколько дней проведут без электричества
Так,14 апреля с 09:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии по адресам: ул. Реактивная, 1–58, 41–95, 60Б ,68–126; пер. Боковой, 2, 2в, 2а, 4, 1–22; Аграрная, 1а–3, 2–8; пер. Пильщиков, 6а, 8; пер. Родниковый, 1–5; ул. Апрельская, 3–18; пер. Разъездный, 1–11; административное здание по ул. Реактивной, 35.
16 апреля с 9:00 до 18:00 исчезнет электричество по адресам: ул. Источная, 40, 42; пер. Крайний, 17; Верхоянская, 2, 3, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 16, 12, 18/1, 18/2; Источная, 2а, 3а, 2–10, 9, 5, 20, 13, 18, 32, 29/36/, 26а, 26Б, 44.
17 апреля с 09:00 до 18:00 не будет электроэнергии по адресам: ул. Радужная, 2, 14, 18, 22–26, 3–15, 17; Лучевая, 2–8, 12–20, 22–38,
На три дня с 8:00 16 апреля и до 17:00 19 апреля, но с включением в ночное время не будет электроснабжения домов по адресам: Реактивная, 132–174а, 119–163а; Каркасный, 1а–3, 2, 4, 6, 10; Апрельская, 99, 101, 103; Местный, 2–6, 3–5; Каркасный, 5; Малоистокская, 24; Новоселов, 60, 64; Рейсовая, 25–39, 24–40; Поселковый, 3–21, 32а–46; Колчеданская, Вербеновый, Юности, Рейсовая, Великорусов, Глубочинский, Зеленая Поляна, Извилистый, Реактивная, 204, 274; Малый Исток, 200; Романтиков, 19, Изыскателей, 12; частные дома на ж/д участке 161, 175, 184.
19 апреля с 09:00 до 17:00 будут обесточены дома по адресам: ул. Пожарных, 10, 16, 15; Крановщиков, 8, 9, 11, 13, 16; Режевской, 3, 7, 9, 11, 13, 12, 17.
© «Вечерние Ведомости»
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