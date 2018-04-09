Форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России» проходит в уральской столице

17:19 | 11.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге открылся XIII Научно-промышленный форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России», участие в котором примут представители предприятий и научных организаций России, Белоруссии и Китая.



В рамках форма пройдут 14 тематических секций по вопросам технического перевооружения и модернизации производства. Обсудят в том числе применение современных металлообрабатывающих технологий и высокотехнологичного оборудования, внедрение научно-технических разработок и другие вопросы. Также будет работать экспозиция разработок участников форума.



— Темы форума еще недавно были далекими для понимания, а сегодня вызывают огромный интерес. Такие секции, как аддитивные технологии, защита информации, — признаки нашего времени. По итогам работы каждой секции мы будем готовить определенные рекомендации, которые будут учтены при формировании перспективных и антикризисных программ предприятий, — отметил генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.



Форум продлится до 13 апреля.