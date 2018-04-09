Студенты УрФУ создали чат-бот, который сообщает о прибытии нужного трамвая

16:49 | 11.04.2018

Студенты первого курса магистратуры института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Айбек Хашимов и Валерий Абельянц разработали чат-бот для социальной сети «ВКонтакте», предназначенный для пассажиров трамваев. Чтобы узнать, когда прибудет нужный трамвай, пользователь должен активировать бот и прислать ему свое местоположение. В ответ бот пришлет список трамваев, которые скоро подъедут.



— Идея создать бот пришла спонтанно. У нас был личный интерес: хотелось точно знать, когда подъедет транспорт. Нам не хватало такого сервиса без заморочек, установок и прочего: пришел на остановку, отправил местоположение и через секунду знаешь, когда будет нужный трамвай, — рассказал редактор сервиса Алексей Одонцов.



Создатели бота также планируют добавить в сервис другие виды транспорта.