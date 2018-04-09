Свердловский облсуд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении

15:29 | 11.04.2018

Свердловский областной суд отменил решение Ивдельского городского суда об условно-досрочном освобождении одного из лидеров бывшего ОПС «Уралмаш», экс-депутата Екатеринбургской думы Александра Куковякина.



Ранее, 14 февраля, Ивдельский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Куковякина, но прокурор с этим не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд.



Напомним, что Куковякин был осужден за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода.





Фото: mag.уралмаш-эльмаш.рф