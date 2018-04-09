В Екатеринбург приедет министр спорта России Павел Колобков

14:57 | 11.04.2018

На официальное открытие «Екатеринбург Арены», которое состоится 15 апреля, в день матча «Урал» - «Спартак», приедет министр спорта России Павел Колобков, об этом сообщают «Европейско-азиатские новости» со ссылкой на собственные источники.



Напомним, что все билеты на игру уже проданы. Это будет второй тестовый матч на обновленном стадионе. Первый прошел 1 апреля. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» отметил тогда, что «все прошло хорошо».





Фото: rsport.ria.ru