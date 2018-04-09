В Нижнем Тагиле будут судить семейную пару, распространявшую героин

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет супружеская пара — 43-летний мужчина и 31-летняя женщина, — обвиняемая в распространении наркотиков.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, супруги действовали по простой схеме: договаривались с покупателями, переводили деньги продавцу, которого они называли «папой», затем забирали наркотик из тайника-закладки и передавали покупателям.Сами обвиняемые также являются наркозависимыми. На «зелье» зарабатывали кражами и грабежами. Пару задержали в октябре прошлого года. В их автомобиле обнаружили 9 свертков с героином.