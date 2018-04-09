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14:33 | 11.04.2018
Сотрудники полиции нашли двух мужчин, напавших на свердловского борца с фунфыриками
Между тем Дмитрию Чукрееву через третьих лиц поступила просьба от члена Общественной палаты Свердловской области, председателя Свердловского филиала Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (СОО ОООИ ВОС) Мавзили Юдиной удалить материал о раскрытии нападения с сайта «Вечерних ведомостей».
Какие интересы преследует Юдина — неизвестно, но уже само предложение можно расценить как попытку скрыть от следствия и широкой общественности информацию, которая указывает не только на организатора несанкционированного рынка в Теплоходном проезде, но и на некие договорные коммерческие отношения между СОО ОООИ ВОС и одной из компаний города.
Напомним, что сам инцидент с нападением на Чукреева произошел днем 29 сентября прошлого года. Дмитрий Чукреев со съемочной группой приехал на несанкционированный рынок с целью рассказать о незаконной деятельности и добиться его закрытия. К нему подошли несколько мужчин, отвели в сторону, «прессанули», а у оператора забрали флеш-карту из камеры.
Чукреев обратился с заявлением в отдел полиции № 10, но полицейские возбудили дело только после вмешательства прокуратуры Свердловской области. Спустя три месяца полицейские так и не смогли установить личности нападавших, после чего Чукрееву пришлось лично заняться их поиском и передать полученную информацию в правоохранительные органы.
© «Вечерние Ведомости»
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