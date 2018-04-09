В Реже начальник тыла ОМВД может стать фигурантом уголовного дела: лейтенанта уличили в списании бензина

14:13 | 11.04.2018

Начальник тыла ОМВД России по Режевскому району Виталий Кучин уволен со службы в органах внутренних дел после проведения служебной проверки, проведенной по факту нарушений, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Установлено, что в период с января по декабрь 2017 года Кучиным осуществлено списание топлива (бензин 92) в количестве 4821 литра на служебный автомобиль ГАЗ-31105 на сумму 166 903 рубля.



Кроме того, в Книге учета сообщений о преступлениях ОМВД зарегистрирован рапорт об обнаружении в действиях Кучина признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В настоящее время оперативниками ОРЧ собственной безопасности свердловского полицейского главка проводится проверка, по результатам которой материалы будут переданы в органы Следственного комитета для принятия решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.