ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 10 апреля произошло 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых погиб 1 ребенок и еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, вв поселке Новом, расположенном недалеко от Камышлова, на полевой дороге у реки Пышма водитель мотоцикла М-6736 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание мотоцикла.В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: водитель — перелом левого бедра; пассажир, мальчик 7 лет, погиб.в Серове на улице Металлургов водитель автомашины «Лада-217030» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114.В результате ДТП водитель «Лады» получил травму: перелом левой ключицы.в Екатеринбурге на улице Бебеля водитель автомашины «Киа-Рио» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1976 года рождения, пешеход, получила травмы: ЧМТ, УГМ, перелом левой плечевой кости, ушиб левого бедра, закрытая травма живота, перелом таза.Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 32Выезд на полосу встречного движения — 37Непредоставление преимущества пешеходам — 218Нарушения водителями маршрутного транспорта — 62Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 380Неиспользование ремней безопасности — 1224Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.