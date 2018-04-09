В Екатеринбурге на неделю закроют участок улицы Горького

13:34 | 11.04.2018

В Екатеринбурге будет перекрыто движение по улице Горького на участке от Энгельса до Карла Маркса. Ограничения продлятся с 12 по 18 апреля 2018 года.



Перекрытие связано с работами по монтажу фасадных конструкций здания по адресу улица Горького, 57. Объехать участок предлагается по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.





Фото: Яндекс.Панорамы