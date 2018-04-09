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23:11 | 10.04.2018
Из горящего торгового центра в Краснотурьинске эвакуировали 67 человек
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра – там, где расположена пиццерия. Благодаря сработавшей автоматической установки пожаротушения, некоторые возгорания удалось потушить локально. Персоналом торгового комплекса была организована эвакуация посетителей и сотрудников, в результате пожара никто не пострадал.
На место происшествия прибыли 4 пожарные машины и 17 спасателей. Дополнительных действий по тушению пожара со стороны сотрудников МЧС не потребовалось. По предварительной версии, причиной инцидента стал аварийный режим работы электрооборудования. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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10.04.2018
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