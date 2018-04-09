«Уралтрансбанк» заявил о закрытии трех офисов в Екатеринбурге

20:52 | 10.04.2018

«Уралтрансбанк» объявил о закрытии трех офисов в Екатеринбурге. По официальной версии, это связано с оптимизацией затрат и попыткой выйти из трудной финансовой ситуации.



Согласно информации на сайте банка, планируется закрыть офисы, расположенные на проспекте Космонавтов, 15, на Готвальда, 6, и на Титова, 17, в Екатеринбурге. Их последним рабочим днем станет 20 апреля. Известно, что решение о закрытии было принято правлением банка еще 23 марта.



Отметим, что, согласно некоторым данным, «Уралтрансбанк» нарушает нормативы Центробанка России уже одиннадцать месяцев подряд. А на начало года сеть дополнительных и операционных офисов «Уралтрансбанка» составляла 42 подразделения.



Фото: bankapproved.ru