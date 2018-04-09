В Свердловской области увеличилось количество смертей от некачественного алкоголя

20:23 | 10.04.2018

В Свердловской области увеличилось количество смертей от отравления алкоголем. Согласно данным Свердловскстата, по итогам первых двух месяцев этого года от случайных отравлений алкоголем умер 91 человек, при этом за такой же период в 2016 году от некачественного алкоголя скончались 62 человека.



Также за первые два месяца этого года на 3,2 % возросло число умерших от инфекционных болезней, на 2,2 % — от новообразований.



Всего за январь — февраль 2018 года в регионе умерло 9884 человека, что на 8 % меньше, чем за данный период в прошлом году.



Фото: prolegkie.ru