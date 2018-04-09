В Свердловской области зафиксирован очередной выброс вредных веществ

19:15 | 10.04.2018

Сегодня в Свердловской области был зафиксирован выброс диоксида азота. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, содержание вещества превысило среднесуточную концентрацию в 1,2 раза.



Примечательно, что при этом в Асбесте, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Красноуральске и Серове превышение зафиксировано не было.



Напомним, неблагополучное состояние воздуха наблюдается в Екатеринбурге с начала апреля. Однако, по данным экологов, ситуация в городах области нормализовалась.



Фото: newsnn.ru