На Урале в колонию отправятся мошенники, лишавшие жилья сирот

18:00 | 10.04.2018

В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум местным жителям — Эрику Маю (Максиму Караваеву) и Артему Шуфлику. Они признаны виновными в мошенничестве с квартирами. В ходе суда доказано, что от действий злоумышленников пострадали четыре человека, в том числе трое сирот.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемые находили граждан, имевших долги за оплату ЖКХ или попавших в трудную жизненную ситуацию, помогали им с приватизацией квартир, после чего под различными предлогами заставляли подписывать договоры купли-продажи и расписки о получении денежных средств.



Примечательно, что один из мошенников, Максим Караваев, в ходе предварительного следствия сменил имя на Эрик Май и сбежал в Белоруссию.



В итоге Эрик Май приговорен к 10 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, Артем Шуфлик — к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рулей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: ugra.aif.ru