Дорожники заделывают ямы в Екатеринбурге холодным асфальтом

16:45 | 10.04.2018

Дорожные службы ликвидируют ямы на дорогах Екатеринбурга с помощью холодного асфальта. Это временная мера. С приходом теплой погоды дорожники перейдут к основательному ремонту.



На данный момент ямы «залатали» на улицах Белинского, Щербакова, Викулова (от Металлургов до Крауля), Ясной (от Чкалова до Шаумяна), Большакова (от Луначарского до Восточной), Мичурина (от Карла Маркса до Энгельса), на съезде с Щербакова на Объездную автодорогу и других.



Кроме того, дорожники работают на низких участках улично-дорожной сети: здесь они ликвидируют лужи и рыхлят снег.