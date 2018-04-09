В Екатеринбурге стартует конкурс для талантливой молодежи. Победители получат денежные премии

16:17 | 10.04.2018

В Екатеринбурге стартует конкурс на получение премии главы администрации города. Всего в нем пять номинаций: «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество» и «Любительский спорт».



Участниками конкурса могут стать екатеринбуржцы от 14 до 30 лет, которые добились успеха в указанных сферах за последний год.



С 7 по 25 мая пройдет прием заявок (переулок Банковский, д. 1, каб. 354), с 28 мая по 6 июня комиссия определит победителей, а 27 июня состоится торжественная церемония вручения премий.