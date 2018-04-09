Сергей Карякин примет участие в хоккейном «Матче звезд»

15:49 | 10.04.2018

Известный уральский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин примет участие в благотворительном хоккейном «Матче звезд», он сыграет в команде «Олимп» под руководством другого прославленного спортсмена, биатлониста Антона Шипулина.



— Это новый для меня опыт. Буду в очень нестандартной для себя стихии бороться за победу. Ведь по большому счету мы играем не столько за победу, сколько за ребят из детского дома, которым в итоге на все вырученные средства от продажи билетов будет построена спортивная площадка. Это очень хорошая, добрая мотивация. Я рад, что меня приняли в такую звездно-спортивную команду, и с нетерпением жду наших совместных тренировок, — поделился Сергей Карякин.



Напомним, что четвертый благотворительный хоккейный «Матч звезд» пройдет в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 27 апреля. Вырученные от продажи билетов деньги направят на строительство детской спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области.



В этом году в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев, актеры Марат Башаров, Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев и солист группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, а также спортсмены Александр Легков, Иван Алыпов, Антон Шипулин, Николай Круглов и Иван Черезов.





Фото: m.shaytanka.ru