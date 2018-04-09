В Артемовском возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов более чем на 15 млн рублей

15:32 | 10.04.2018

Одно из предприятий Артемовского в период с января 2015 по декабрь 2016 года уклонялось от уплаты налогов. По версии следствия, в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения. Таким образом бюджет недополучил более 15 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.



— В настоящее время следователем СКР совместно с сотрудниками полиции и налоговыми органами выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления и закреплению доказательственной базы, а также установлению должностных лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: microbanki.ru