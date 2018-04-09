В нижнетагильском детском саду, где двухлетний мальчик получил ожог, нашли нарушения

14:59 | 10.04.2018

Прокуратура провела проверку в нижнетагильском частном детском садике «Суперпочемучки». 1 марта 2017 года двухлетний мальчик получил там ожог III степени: малыш уронил за батарею игрушку, а когда пытался ее достать, его рука застряла.



Как сообщает издание «Между строк», по итогам прокурорской проверки в детском садике выявлены нарушения: ребенку не оказали своевременную медицинскую помощь, расследование несчастного случая проводилось ненадлежащим образом, о случившемся вовремя не сообщили ни родителям, ни заведующей.



Также свою проверку начала инспекция по делам несовершеннолетних.





Фото: АН «Между строк»