Запись детей в первый класс выполнена в Екатеринбурге на 78 %

14:31 | 10.04.2018

В Екатеринбурге по состоянию на 4 апреля в первый класс зачислено почти 14 тысяч детей, что составляет 78 % от запланированного числа первоклашек, об этом сегодня рассказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Всего в уральской столице в первый класс принимают 156 школ. На данный момент в 51 школе мест уже нет.



Напомним, что с этого года на территории Екатеринбурга сформировано 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Таким образом, родители получили возможность выбрать, в какую школу отдать ребенка.



Подать заявление можно непосредственно в школы, а также через МФЦ и Единый портал госуслуг. С 1 февраля по 30 июня заявления принимают для зачисления детей по временной или постоянной регистрации, с 1 июля по 5 сентября — для зачисления детей, не проживающих на закрепленной территории.



По словам Екатерины Сибирцевой, в Екатеринбурге ежегодно на 1–1,5 тысячи увеличивается число первоклашек. В 2018 году в школах планируется создать более трех тысяч дополнительных мест.