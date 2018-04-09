Заявку уральской столицы на ЭКСПО презентовали в Астане

13:57 | 10.04.2018

Российскую заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентовали в Астане. Столицу Казахстана посетила делегация российского Заявочного комитета во главе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Екатериной Астраханцевой.



В ходе встречи первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов высоко оценил заявку Екатеринбурга, а также поделился опытом. Напомним, что Астана стала местом проведения ЭКСПО в 2017 году.



По словам Екатерины Астраханцевой, преимуществом Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО является более низкая стоимость для стран, желающих принять участие в выставке.





Фото: glavny.tv