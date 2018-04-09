Екатеринбург в любом случае получит вторую ветку метро к 2030 году

13:45 | 10.04.2018

Вторая ветка метро будет построена в Екатеринбурге к 2030 году вне зависимости от того, пройдет ли в городе ЭКСПО-2025, об этом заявил сегодня начальник Департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин. По его словам, строительство новой ветки заложено в стратегическом плане развития Екатеринбурга до 2030 года.



«Это будет сложный проект. Если ЭКСПО в 2025 году пройдёт не в Екатеринбурге — вторая ветка будет строиться как инвестиционный проект», — цитирует Прядеина «Областная газета».



Напомним, что строительство новой ветки, по подсчетам, обойдется в сумму около 80 млрд рублей.