На Урале осудили петербуржца, промышлявшего незаконной продажей чужих автомобилей

В Екатеринбурге на шесть лет осудили 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, признанного виновным в мошенничестве с автомобилями.Мужчина, а также его подельник (тоже петербуржец), который сейчас находится в розыске, создали в Екатеринбурге компанию ООО «Ново-Холдинг», которая предоставляла посреднические услуги по продаже подержанных авто. Однако на деле злоумышленники продавали машины по цене ниже рыночной и все деньги оставляли себе.Мошенники действовали в период с октября по ноябрь 2016 года. Ущерб от их действий составил более 1 млн рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.