В Нижнем Тагиле «кавалер» оценил жизнь возлюбленной в 2000 долларов

12:26 | 10.04.2018

Сотрудники полиции Нижнего Тагила предотвратили заказное убийство женщины, которое намеревался осуществить ее бывший 37-летний сожитель с целью отомстить за то, что возлюбленная его отвергла и нашла другого мужчину. За расправу он готов был заплатить 2000 долларов (110 тысяч рублей). При передаче денег организатора убийства и задержали — правда, само «преступление» было разыграно оперативниками уголовного розыска, которым стало известно о коварном плане ревнивца.



Как сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сыщикам удалось установить личность гражданина, которого подозреваемый пытался привлечь к исполнению преступления. В качестве доказательств заказчик просил от него предоставить видео с подтверждением убийства своей бывшей половинки. Нападение с ножом на жертву было разыграно в подъезде и снято на камеру мобильного телефона, после чего видеозапись была передана заказчику, задержанному впоследствии оперуполномоченными при силовой поддержке бойцов Росгвардии.



По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Еще одно дело в отношении этого же мужчины было возбуждено ранее по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Он распускал руки в отношении своей возлюбленной, которая выставила своего обидчика из дома и обратилась с заявлением в полицию.