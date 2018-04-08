В день второго тестового матча на «Екатеринбург Арене» часть дорог будет перекрыта

22:56 | 9.04.2018

В связи с аншлагом на втором тестовом матче на «Екатеринбург Арене», который пройдет 15 апреля, некоторые участки дорог возле Центрального стадиона будут перекрыты.



Согласно информации председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анны Байчибаевой, будет перекрыта улица Репина от Мельникова до проспекта Ленина с 12:00 до 19:00, также улица Ключевская будет перекрыта от Токарей до Мельникова. А к завершению матча будет приостановят движение по улице Татищева от улицы Репина до проспекта Ленина.



Также в этот день изменится движение общественного транспорта. Трамваи не будут двигаться по Татищева, а троллейбусы будут разворачиваться у Центральной гостиницы. Для болельщиков будут предусмотрены две городские парковки: на площади 1905 года (напротив администрации Екатеринбурга) и на перекрестке улиц Токарей и Татищева.



Напомним, 15 апреля на Центральном стадионе в Екатеринбурге сыграют футбольные команды «Урал» и московский «Спартак».



Фото: goal.com