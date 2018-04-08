Администрация Екатеринбурга разыгрывает билеты на матч «Урал» — «Спартак»

21:15 | 9.04.2018

В поддержку ЧМ-2018 администрация Екатеринбурга объявила о старте фотоконкурса, победители которого получат билеты на игру ФК «Урал» со «Спартаком», которая состоится 15 апреля на Центральном стадионе.



Согласно информации на сайте мэрии Екатеринбурга, участие в конкурсе смогут принять все желающие. Чтобы побороться за билеты на футбольный матч, следует сделать снимок на футбольную тематику и разместить его в соцсетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассники») с хештегом #ФутбольныйЕкатеринбург.



Известно, что конкурс будет проходить с 9 по 13 апреля. Победители будут определяться по «лайкам»: авторы трех фото, которые станут наиболее популярными, получат билеты на матч.



Фото: euraz.org