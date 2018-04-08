На Кольцовской таможне проходит вакцинация сотрудников к ЧМ-2018

21:03 | 9.04.2018

Сотрудникам аэропорта Кольцово поставят прививки против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита В. Такие меры были приняты в связи с постановлением главного санитарного врача по Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в настоящий момент проходит вакцинация должностных лиц, которым предстоит осуществлять таможенный контроль пассажиров, которые прибудут на чемпионат мира по футболу — 2018. Известно, что в дни ЧМ-2018 в Кольцово прибудут около 60 тысяч российских и иностранных болельщиков, в частности из Египта, Швеции, Саудовской Аравии, Перу, Уругвая и Японии.



Напомним, Екатеринбург примет четыре матча в рамках ЧМ-2018, которые пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.



Фото: yamal.kp.ru