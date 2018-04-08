Под Екатеринбургом появится новый мусорный полигон

20:37 | 9.04.2018

В южном пригороде Екатеринбурга должен появиться большой мусорный полигон. По словам директора екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Нафика Фамиева, на выбор рассматриваются территории Белоярского и Сысертского городских округов.



На сегодняшний день все отходы Екатеринбурга складируются на Северном полигоне, который, кстати, по договоренности с руководством Верхней Пышмы будут расширять. Но и это не решит проблему перевозки мусора через весь город из южной части Екатеринбурга.



По информации замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, в южном направлении намечен именно Белоярский городской округ, где существующий полигон в настоящее время получает лицензию и включается в реестр. А после включения этого объекта в государственный реестр размещения отходов будет дополнительно осмотрена близлежащая территория, чтобы расширить полигон до необходимых площадей. В планах также — рекультивация полигона на Широкой Речке, который был закрыт в 2015 году.



Фото: postnews.ru