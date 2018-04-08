Директора красноуфимского МУПа обвинили в присвоении более 7,2 млн рублей

17:50 | 9.04.2018

В Красноуфимске перед судом предстанет директор МУП «Горкомхоз». Его обвиняют в присвоении более 7,2 млн рублей.



По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в декабре 2011 года директор заключил договор по откачке жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов в поселке Пудлинговом со знакомым предпринимателем. При этом руководитель МУПа знал, что тот не может исполнить договор, так как у него нет необходимой техники.



Тем не менее с января 2012 года по декабрь 2016 года на счет предпринимателя поступило более 7,2 млн рублей, которые он обналичивал и передавал директору МУПа.



За пять лет предполагаемых противозаконных действий директора существенно увеличилась кредиторская задолженность МУПа. Кроме того, зарплата 107 сотрудникам выплачивалась с задержками.



Сейчас обвиняемый отстранен от должности директора МУП «Горкомхоз». Дело передано в суд.





Фото: tulapressa.ru