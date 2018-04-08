Доходы свердловского бюджета выросли на 12,8 %

17:29 | 9.04.2018

За первый квартал 2018 года доходы бюджета Свердловской области составили 52,8 млрд рублей, что на 12,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по налогу на прибыль организаций поступило 23,3 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — 15,6 миллиарда, по акцизам — 3,5 миллиарда рублей.



«Положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций в 2017 году и истекшем периоде 2018 года», — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.





Фото: liport.ru