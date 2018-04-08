Уралец отсудил компенсацию за сломавшуюся из-за скачка напряжения стиральную машину

17:10 | 9.04.2018

Житель села Мезенского (городской округ Заречный) отсудил 164 тысячи рублей у ОАО «ЭнергосбытПлюс» за сломанную стиральную машину, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В июле прошлого года на территории села произошло повреждение трансформатора и его аварийное отключение. В результате скачка напряжения у уральца сломалась стиральная машина, и он был вынужден приобрести новую, что обошлось в 86 тысяч рублей. При этом поставщик услуг ОАО «ЭнергосбытПлюс» игнорировал просьбы мужчины возместить ущерб.



В результате свердловчанин отсудил 164 тысячи рублей, в том числе материальный и моральный ущерб, а также штраф.





Фото: eanews.ru