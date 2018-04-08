В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы

Сотрудники МЧС начали закрывать ледовые переправы в Свердловской области. На данный момент закрыто пять переправ: в Гаринском городском округе и в Слободо-Туринском муниципальном районе. Перед ними установлены знаки «Въезд запрещен», а на подъездных путях сделаны снежные отвалы.Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в регионе продолжают действовать 12 ледовых переправ. Всех их планируют закрыть уже на этой неделе. Мониторинг состояния переправ ведет Государственная инспекция по маломерным судам.