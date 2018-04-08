Прокуратура внесла представление администрации Артемовского из-за нехватки жизненно важных лекарств

15:56 | 9.04.2018

Прокуратура провела проверку в Артемовском и установила, что в части аптек отсутствуют такие жизненно важные лекарства, как дротаверин, сеннозиды А и В, нитроглицерин, умифеновир и тетрациклин, или же присутствуют в недостаточном количестве. Речь идет об аптеках на улицах Терешковой, Энергетиков и Дальневосточной.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес директора МУП «Центральная районная аптека № 198» и председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Артемовского городского округа. Кроме того, возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».





Фото: glashataj.info