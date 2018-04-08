Новости дня
15:56 | 9.04.2018
Прокуратура внесла представление администрации Артемовского из-за нехватки жизненно важных лекарств
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес директора МУП «Центральная районная аптека № 198» и председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Артемовского городского округа. Кроме того, возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Фото: glashataj.info
© «Вечерние Ведомости»
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