В Екатеринбурге горит заброшенный коровник

В Екатеринбурге на улице Трактовой загорелся заброшенный коровник. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 250 квадратных метров. Здание полностью охвачено огнем, сообщает пресс-служба «СОВЫ».Тушение продолжается. Ранг пожара повышен до номера 1-БИС.