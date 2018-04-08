В этом году «выделенки» появятся на восьми улицах Екатеринбурга

14:44 | 9.04.2018

В 2018 году на восьми улицах Екатеринбурга появятся выделенные полосы для общественного транспорта, заявил заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



Речь идет об улицах Малышева, Щорса, Розы Люксембург, Чапаева, Белинского, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Вильгельма де Геннина. При этом отмечается, что обустройство «выделенок» по Малышева и Щорса еще обсуждается. Общая длина полос составит 13 км.



Разметку нанесут в мае, к чемпионату мира по футболу.





Фото: imenno.ru