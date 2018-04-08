Уралец, ставший виновником смерти двух девочек, получил почти шесть лет колонии

14:26 | 9.04.2018

Игорь Батуев признан виновным в гибели двух девочек 2002 и 2003 годов рождения в результате ДТП.



Напомним, что авария произошла 27 мая 2017 года недалеко от села Косулино Белоярского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил шедших по краю дороги несовершеннолетних девочек, после чего скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Девочки погибли на месте происшествия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, наезд был непреднамеренным: водитель потерял управление.



В итоге суд назначил Батуеву наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, мужчина должен выплатить родственникам погибших девочек компенсацию – 3,3 млн рублей.



Приговор не вступил в законную силу.





Фото: 7info.ru