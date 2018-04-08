Ушедший в отставку Валерий Задорин обратился к бывшим коллегам

14:08 | 9.04.2018

Бывший глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин обратился к коллегам в связи со своей отставкой.



«Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан. Убеждён, что и впредь коллектив следственного управления СК России по Свердловской области будет работать в интересах региона, выполнять сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, поставленные Президентом Российской Федерации и Председателем СК России. Желаю вам всего самого наилучшего!» — говорится в сообщении Валерия Задорина.



Напомним, что ранее, 6 апреля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Валерия Задорина от должности, которую он занимал с 2011 года.