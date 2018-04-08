Перед судом предстанут два пермяка, пытавшиеся ограбить ювелирный магазин в Екатеринбурге

13:48 | 9.04.2018

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту двух разбойных нападений: одно было совершено в Перми, второе — в Екатеринбурге. Обвиняемыми по делу являются двое жителей Перми.



«Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области окончили и передали в Железнодорожный суд Екатеринбурга уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Перми, обвиняемых в совершении вооруженных разбойных нападений на коммерческий банк и ювелирный магазин», — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Примечательно, что оба ограбления оказались для налетчиков неудачными. В июле 2017 года злоумышленники в масках ворвались в банк на улице Борчанинова в Перми, в качестве оружия они использовали травматический пистолет и нож. Однако сотрудники финансового учреждения нажали тревожную кнопку, и грабители скрылись ни с чем.



Вторую попытку грабежа пермяки совершили в Екатеринбурге. В августе 2017 года они напали на ювелирный салон на улице Пехотинцев, прихватив с собой, кроме пистолета и ножа, молоток для разбивания витрин. Однако вместо одного в магазине оказалось два охранника, они смогли дать отпор грабителям. Злоумышленникам снова пришлось уйти без добычи.



Предполагаемые преступники были задержаны в тот же день на трассе Екатеринбург — Пермь сотрудниками ГИБДД.



«Сотрудничать со следствием жители Перми 1990 и 1991 годов рождения отказались, ссылаясь на 51-ю статью Конституции нашей страны. Сыщики допросили свидетелей и очевидцев преступлений, провели ряд обысков, выемок и экспертиз, в том числе портретных, биологических, генетических, дактилоскопических и почерковедческих. Пистолет, маски и другие вещдоки изъяты. Все собранные доказательства легли в основу обвинения», — рассказал полковник Горелых.



Обвиняемым грозят сроки до 15 лет.