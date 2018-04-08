Администрация Екатеринбурга потратит 150 тысяч рублей, чтобы узнать мнение горожан о состоянии коррупции

13:23 | 9.04.2018

Администрация Екатеринбурга заявила конкурс на проведение социологического исследования по изучению общественного мнения о состоянии коррупции в городе, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Согласно конкурсной документации, победитель конкурса должен провести опрос не менее тысячи жителей Екатеринбурга на предмет коррупции в различных сферах жизни города.



- Выборка должна репрезентативно отражать социально-демографический состав респондентов, формироваться исходя из основных социально-демографических характеристик: пол, возраст, образование, - говорится в документе.



На проведение исследования мэрия готова потратить 151 тысячу рублей. Аукцион состоится 23 апреля.