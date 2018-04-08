В середине апреля часть улицы Челюскинцев закроют для автомобилистов

13:00 | 9.04.2018

В Екатеринбурге с 16 апреля по 5 мая будет перекрыто движение по нечетной стороне улицы Челюскинцев на участке от переулка Красного до улицы Гражданской. Это необходимо для проведения работ по реконструкции моста через реку Исеть, сообщает пресс-служба мэрии.





Фото: Яндекс.Панорамы