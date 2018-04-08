В первые выходные после трагедии в Кемерове посещаемость екатеринбургских ТЦ упала на 8,8 %

12:45 | 9.04.2018

31 марта — 1 апреля, в первые выходные после трагедии в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека, посещаемость екатеринбургских торговых центров снизилась на 8,8 %, такие данные приводит компания Watcom.



Аналитики отмечают спад на 5,8 % в Москве. В Санкт-Петербурге, напротив, зафиксирован рост посещаемости на 1,6 %.



В целом спад интереса россиян к торговым центрам оценили как незначительный.





Фото: ekbrealty.ru