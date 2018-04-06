В Свердловской области ожидаются плюсовые температуры и осадки

21:13 | 8.04.2018

В начале новой недели на Екатеринбург снова обрушатся осадки в виде дождя и мокрого снега, однако днем будет сохраняться плюсовая температура, а уже с 11 апреля в плюс могут выйти и ночные температуры.



По информации Уральского гидрометцентра, в понедельник, 9 апреля, температура воздуха ночью будет держаться в районе 0 градусов, а днем потеплеет до +5…+7. Ветер будет дуть северо-западный 4–9 м/с, днём с порывами до 14 м/с. Во вторник, 10 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +7…+9. Возможен небольшой дождь. Примерно та же погода будет и в среду, 11 апреля.



Отметим, что первая неделя апреля в Екатеринбурге в целом соответствует климатической норме.



Фото: photosight.ru