В Екатеринбурге водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

18:07 | 8.04.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Мичурина мужчина на автомобиле Volvo сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку.



По информации отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Volvo пояснил, что при повороте на улицу Декабристов пропускал встречный транспорт и не заметил пешехода, в итоге не успел затормозить вовремя.



По словам пострадавшей, дорогу она пересекала на зеленый сигнал светофора вместе с другими пешеходами. От внезапно выехавшего автомобиля девушка отскочить не успела. В результате ДТП у девушки перелом малой берцовой кости правой ноги, в травмпункте ей наложили гипс.



В настоящий момент виновник аварии проходит освидетельствование.



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга