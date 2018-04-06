Расследованием ДТП с участием маршрутного автобуса в Екатеринбурге займется СКР

15:10 | 8.04.2018

Изучением обстоятельств ДТП с участием маршрутного автобуса в Екатеринбурге займутся представители Следственного комитета РФ.



По информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, ведомство намерено начать собственную проверку, так как защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, а в данном случае могут усматриваться признаки ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



Отметим, что в случае принятия положительного решения следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях выяснения всех обстоятельств инцидента.



Напомним, вчера на остановке «Контрольная» в Екатеринбурге маршрутный автобус № 64, ехавший в сторону ТРЦ «Мега», на полном ходу врезался в столб. В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей.



Фото: ИА «Ночные новости»