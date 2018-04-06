Митрополит Кирилл записал видеопоздравление для жителей Свердловской области

15:00 | 8.04.2018

Сегодня с днем Светлого Христова Воскресения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех жителей Свердловской области в своем видеообращении.



В своем обращении митрополит отметил, что «все, что может быть лучшего и радостного у человека, оно сконцентрировано сегодня именно на этом празднике». А праздник, по словам митрополита, «дает нам возможность почувствовать, что любовь Божия выше этих маленьких и личных привязанностей, которые есть у нас самих, которые живут в наших собственных душах. Это любовь Божия, которая принесла себя в Жертву, чтобы дать нам возможность вернуться в Царство Небесное».



Фото: Екатеринбургская Епархия