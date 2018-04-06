В пятницу жители Шарташа останутся без света

11:37 | 8.04.2018

В связи с неотложными ремонтами на подстанции в пятницу, 13 апреля, «Екатеринбургская электросетевая компания» отключит электроэнергию в домах жителей поселка Шарташ.



Электроэнергия будет отключена с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:



- ул. Губахинская № 5–55, 55а;

- ул. Крутая № 6–16, 20–36, 1а, 1б, 1в-41, 45–64;

- ул. Проезжая № 255, 227, 229, 219–253, 194–216, 218–220, 263–283;

- ул. Рыбаков № 1а, 1–15, 2–16а;

- ул. Таборинская № 45, 47, 49, 80–84;

- пер. Вогульский № 7, 13–19;

- пер. Заезжий № 6–12, 3, 7–17;

- пер. Шумихинский № 6–16.



Отметим, что после проведения работ напряжение будет подано без предупреждения.



Фото: misanec.ru