В Екатеринбург доставлена частица Благодатного огня

11:15 | 8.04.2018

Делегация Екатеринбургской епархии вернулась из поездки на Святую Землю, где паломники стали свидетелями схождения Благодатного огня, в ночь с 7 на 8 апреля. Чартерным рейсом уральцы совершили принесение частицы Благодатного огня на Урал.



Святыня была доставлена в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга. Там же в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил торжественное богослужение. По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг собора был совершен крестный ход.



Напомним, сегодня в 16:00 после совершения Пасхальной вечерни состоится общегородской праздничный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.



Фото: Екатеринбургская Епархия